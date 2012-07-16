СМИ: Бизнесмен подарил дочери ресторан на территории Киево-Печерской лавры (фото)

Об этом сообщает ТСН.

Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая поинтересовалась у бизнесмена, не пользовался ли он админресурсом.

"Никто мне не помогал. Я создал попечительский совет ... Даже для национального музея получить землю - это невозможно", - сказал Дидковский.

На вопрос же, а легко ли получить землю под ресторан на территории Лавры, Дидковский ответил: "Под рестораном земли нет. Ресторан является элементом музея, и закон "О музеях и музейном деле", глава 13, говорит о рекреационной зоне музея".

Такой подарок для дочери стоил, по словам бизнесмена, дешево, всего 1 млн 200 тыс. грн.

Дидковский - владелец крупнейшей коллекции скифского золота, оцененной Дойчбанком - в 18 млрд. евро.