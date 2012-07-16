На Одесском кинофестивале зрители покинули кинозал на 15-ой минуте фильма

Сегодня на III Одесском международном кинофестивале прерван на несколько часов показ конкурсного фильма «Голливудский мусор» из-за сбоя в электроснабжении Одесского театра музыкальной комедии имени Водяного, где он демонстрировался.

Об этом сообщил УНИАН один из участников просмотра конкурной программы.

По его словам, «демонстрация фильма с участием Уильяма Болдуина, Майкла Мэдсена, Дэрил Ханны и других актеров была прервана примерно на 15-17 минуте. Зрители сперва рассчитывали, что в зале включат электроосвещение, а затем начали покидать обесточенный театр музкомедии».

Как сообщили УНИАН в Центральном районе электросетей ОАО «Одессаоблэнерго», причиной сбоя в энергоснабжении микрорайона Одессы, где находится театр музкомедии, стала авария на ближайшей подстанции РЭС.

В РЭС заверили, что через несколько часов возобновят электроснабжение этого микрорайона облцентра.

В 19.00 фильм «Голливудский мусор» вновь будут демонстрировать в театре музкомедии.

Как сообщалось, организаторы ОМКФ-2012, стартовавшего 13 июля в Одессе в Театре оперы и балета, определили, что Театр музыкальной комедии имени Водяного будет главным фестивальным центром, поскольку располагает самым вместительным зрительном залом – на 1260 мест.