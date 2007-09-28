В воскресенье городской транспорт в Киеве начнет работу в 5.30

В Киеве в день выборов – 30 сентября - городской пассажирский транспорт начнет работу на полчаса раньше, то есть в 5.30.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя КГГА Бронислав СТЫЧИНСКИЙ во время расширенной коллегии горгосадминистрации. По его словам, это касается как наземного, так и подземного транспорта.

Б.СТЫЧИНСКИЙ отметил, что решение принято в связи с тем, что голосование на избирательных участках начинается 30 сентября в 7 часов утра, а также учитывая то, что в 6.15 члены участковых избирательных комиссий вместе с работниками милиции должны открыть избирательные участки, проверить бюллетени, состояние готовности к выборам. Таким образом, по их просьбе, коммунальный пассажирский транспорт начнет свою работу раньше.

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