Руководящий пограничник получил крупную взятку

13 июля следственный отдел прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины обвинен во взяточничестве заместитель руководителя одного из структурных подразделений Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ВПЦРУ Елена Мельник.

По ее словам, 40 тыс. грн взятки этот полковник получил в столице от директора коммерческой структуры за содействие в привлечении коммерческой фирмы к поставкам продовольствия для потребностей Госпогранслужбы в 2012 году.

Старшим следователем прокуратуры региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).