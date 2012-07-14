Руководящий пограничник получил крупную взятку
Обвинен во взяточничестве заместитель руководителя одного из структурных подразделений Администрации Государственной пограничной службы Украины.
13 июля следственный отдел прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины обвинен во взяточничестве заместитель руководителя одного из структурных подразделений Администрации Государственной пограничной службы Украины.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ВПЦРУ Елена Мельник.
По ее словам, 40 тыс. грн взятки этот полковник получил в столице от директора коммерческой структуры за содействие в привлечении коммерческой фирмы к поставкам продовольствия для потребностей Госпогранслужбы в 2012 году.
Старшим следователем прокуратуры региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).