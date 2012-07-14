Азаров: я видел все спектакли Высоцкого на Таганке

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook, комментируя информацию о том, что недавно в Харькове выбрали эскиз памятника В.Высоцкому.

"Мне не раз приходилось быть на концертах и спектаклях с участием Владимира Высоцкого, я видел все спектакли в театре на Таганке с его участием и неоднократно бывал на его концертах. К счастью, тот период, когда я учился в Москве, совпал с приходом Владимира Высоцкого в наше искусство. Я его видел еще совсем молодым человеком, и видел на закате его дней, и тяжело переживал его утрату. Можно только предположить, сколько мог он еще хорошего сделать, обладая таким колоссальным талантом. К большому сожалению, он ушел из жизни очень молодым. Но я думаю, память о таком человеке будет достаточно долго сохраняться и среди тех, кто лично был знаком с его творчеством, и среди тех, кто так или иначе соприкасался с его поэзией, работой в кино. Так что давайте не будем его забывать", - сказал Н.Азаров.