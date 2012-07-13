Украинские металлурги ждут конца Рамадана и сезона отпусков

Металлургический бизнес ожидает подъем. Так считают в Минэкономразвития, пишет КоммерсантЪ-Украина.

До конца июля цены на металлопродукцию на мировых рынках увеличатся, сообщил начальник отдела развития горно-металлургического комплекса и химической промышленности Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Юрий Деркач: "За последнюю неделю несколько выросли цены на заготовку, арматуру и катанку, а со второй половины июля экспортеры постепенно повышают свои котировки".

Повышению спроса способствует реализация антикризисной программы в Евросоюзе, на которую было выделено 130 млрд евро, поддержка стабильных темпов роста в США благодаря мягкой денежно-кредитной политике, а также оживление в реальном секторе экономики Китая в результате внедрения правительством стимулирующих мер. По данным МЭРТа, все эти меры в IV квартале создадут дополнительный спрос в объеме 2,3 млн т, а также приведут к росту цен на металлургическую продукцию на 11-12%.

"Мы ожидаем роста спроса в конце лета, когда завершится месяц Рамадан (в этом году 19 августа) и сезон отпусков в северном полушарии",— заявил вчера генеральный директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимир Бойко. Аналитик ИК "Ренессанс Капитал" Борис Красноженов отмечает, что наибольшим рост потребления будет в Китае. Еще один рынок, который будет расти,— это Европа, куда в I полугодии Украина поставила порядка 20% металлопродукции, говорит аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка.

Рост спроса и цен на металлопродукцию во втором полугодии 2012 года частично компенсирует потери, которые понесли украинские металлурги из-за падения рынков за первые шесть месяцев, прогнозирует Борис Красноженов. В первом полугодии Украина снизила объем производства стали на 12,2%, до 13,1 млн т.

Впрочем, принципиально улучшить ситуацию в украинской металлургии в этом году не удастся, считает глава Федерации металлургов Сергей Притаманов. "Реальным решением проблем металлургов мог бы стать рост спроса на внутреннем рынке, который можно создать за счет масштабных инфраструктурных проектов. Меткомбинаты ведут переговоры с Кабинетом министров об этом уже не один год, но пока мы слышим только обещания»,— констатирует он.