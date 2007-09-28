Данилко не стал почетным, потому что опоздал на прием

Вручение артисту Андрею ДАНИЛКО знака "Почетный гражданин Полтавы" перенесено на октябрь.

Как сообщила пресс-служба горисполкома Полтавы, почетный знак планировалось вручить артисту вчера, но церемония не состоялась по техническим причинам.

«Прием назначили на 22.00 в Полтавской художественной галерее искусств. До этого Верка Сердючка должна была уже провести концерт в рамках агитации за одну из партий. Но Андрей опоздал на несколько часов, и концерт начался около 23.00. Поэтому мероприятие перенесли», -сказал представитель пресс-службы.

По его данным, награждение А.ДАНИЛКО знаком "Почетный гражданин Полтавы" перенесли на октябрь.

Как сообщалось, в начале июня сессия городского совета Полтавы приняла решение о вручении А.ДАНИЛКО знака «Почетный гражданин города Полтавы». За это решение проголосовали 38 депутатов, двое были против и трое воздержались. Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ сказал, что решение учитывает мнение 60 процентов полтавчан.