Подтвердился диагноз Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам в международном аэропорту «Харьков» перед вылетом из Украины лечащий врач Ю.Тимошенко Лутц Хармс.

Однако, немецкий специалист не озвучил сам диагноз.

«Диагноз был опубликован, наверное, раз десять в документах и экспертизах профессора Айнхойпля. Все, что я могу сказать, мы провели новое обследование МРТ, и в результате этого нового обследования диагноз подтвердился. Поэтому эти ежедневные подозрения, что здесь есть какая-то симуляция, они безосновательны, поскольку конкретный диагноз есть», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа). Немецкие медики клиники "Шарите" лечат экс-премьера в харьковской больнице по очереди, сменяя друг друга.