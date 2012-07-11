Главный диетолог советует летом есть меньше мяса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный диетолог Министерства здравоохранения Украины Олег Швец сообщил на пресс-конференции.

По словам медика, летом рацион человека должен быть сбалансированным, в частности, следует ограничить потребление соли, сахара, насыщенных жиров, поскольку это может привести к обострению болезней, к возникновению декомпенсации.

«В частности, потребление большого количества соли вызывает увеличение объема циркулируемой крови, что приводит к отекам, осложнению сердечной недостаточности у людей. На протяжении лета следует потреблять наиболее здоровые продукты: овощи, фрукты, продукты из цельных злаков и рыбу. Их следует потреблять в максимальном объеме», - отметил О.Швец.

В то же время, подчеркнул диетолог, следует ограничить потребление вредных продуктов – со значительным содержанием жира, соли и сахара, а также мясо.

О.Швец также добавил, что летом для нормального обмена веществ человек должен потреблять достаточное количество жидкости. На первом месте – вода, дальше чай, кофе, остальные напитки следует потреблять в ограниченном количестве, подчеркнул диетолог.

«Вопрос «сколько пить» - спорный и среди экспертов. Он индивидуален, зависит от физической активности, от климатических условий. Эксперты, в частности, советуют обращать внимание на цвет мочи, если она темная – человек потребляет недостаточное количество жидкости, если светлого цвета – достаточное», - заметил О.Швец.