Стихия оставила без света и воды 15 тысяч людей в Одесской области

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Одесской области, уровень воды на некоторых участках улиц Гагарина, Чкалова и Строителей достигает до полутора метров, дома в Больничном переулке и на улице Добровольского подтоплены в меньшей мере.

Почти на 1 метр подтоплено ливневыми водами также здание Арцизской РЭС. Частично подтоплено и здание Центральной райбольницы.

С учетом возникшей ситуации спасателям МЧС пришлось буквально на руках вынести из подтопленных зданий четырех горожан, которые не смогли их самостоятельно покинуть из-за преклонного возраста и слабого здоровья. «Сейчас эти люди размещены у родственников», - уточнили в УМЧС.

Спасатели трех подразделений МЧС Арцизского района продолжают оказывать помощь населению и откачивают мотопомпами ливневую воду. В райцентр также откомандированы подразделения МЧС соседних Татарбунарского, Саратского и Белгород-Днестровского районов с 10 единицами автотехники и 4 переносными мотопомпами.