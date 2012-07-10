В соцсетях пишут, что таможенника, которого поймали на взятке в ? 300 тысяч, перевели в Одессу

Об этом Фесбук на своей странице пишет журналист ТВi Артем Шевченко.

«Мои источники в Гостаможслужбе и СБУ сообщили, что С.Наумов вместе с В.Немешем, еще одним заместителем начальника Киевской областной таможни, который выполнял функции "теневого кассира", тихонько перевели на службу на Южную таможню в Одессе. Такая вот борьба за коррупцией в ведомстве Игоря Калетника», - сообщил Шевченко.

«Сам он (Калетник), кстати, 25-го июня на День таможенной службы Украины публично заявил, что уволит скомпрометированного коррупционным скандалом Наумова с должности 1-го заместителя председателя Киевской областной таможни. Так и сделал. Уволил. И в Одессу перевел. На гораздо нижестоящую инспекторскую должность», - отметил журналист.