УНИАН открывает доступ ко всем новостям

Информационное агентство УНИАН временно открывает бесплатный доступ к полной ленте новостей.

Выпуск всех новостей в режиме он-лайн будет осуществляться через веб-страницу агентства с 9.00 28 сентября до 23.00 1 октября. УНИАН предоставляет такую возможность с целью максимально широкого освещения событий в Украине, связанных с досрочными парламентскими выборами.