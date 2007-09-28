УНИАН открывает доступ ко всем новостям
06:00, 28 сентября 2007Общество
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Он-лайн з 28 сентября по 1 октября
Информационное агентство УНИАН временно открывает бесплатный доступ к полной ленте новостей.
Выпуск всех новостей в режиме он-лайн будет осуществляться через веб-страницу агентства с 9.00 28 сентября до 23.00 1 октября. УНИАН предоставляет такую возможность с целью максимально широкого освещения событий в Украине, связанных с досрочными парламентскими выборами.
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