На смену политическому туризму в 2008 г. придет исторический и культурный

Заместитель председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО надеется, что на смену политическому туризму в 2008 году придет исторический и культурный туризм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал во время круглого стола по случаю Дня туризма в г. Каменец-Подольский.

В частности, по словам Н.ТОМЕНКО, сегодня есть все основания надеяться на туристический прорыв в Украине уже в следующем году. К тому же, напомнил он, 2008 год Указом Президента Украины объявлен годом туризма и курортов в нашем государстве.

По мнению Н.ТОМЕНКО, вполне реально, что по завершении парламентской избирательной кампании закончится период моды на политический туризм и начнется мода на исторический, культурный, зеленый, экологический и другие виды туризма в Украине.

Отметив успешность проведения всеукраинской акции “7 чудес Украины”, Н.ТОМЕНКО сказал, что вскоре будет проведена соответствующая просветительская работа, и эти объекты станут приоритетными для посещения их украинскими и иностранными туристами. “Теперь у нас новая задача - привлечь в сферу популярных туристических объектов не только архитектурные памятники, но и уникальные природные места Украины. Именно этому будет посвящена наша следующая акция “7 природных чудес Украины”, целью которой будет открыть не только для иностранцев, а в первую очередь для украинцев интересные природные уголки нашей страны - от крупнейшей в Европе Олешковской пустыни в Херсонской области до уникальных водопадов и каньонов в Карпатах”, - сообщил Н.ТОМЕНКО.

Он также обратил внимание на необходимость пересмотреть правовую базу, которая стимулировала бы и максимально упрощала туристические поездки школьников по Украине, поскольку, по его мнению, развитие школьного туризма ощутимо тормозит его нынешняя излишняя забюрократизированность. “Также очевидно, что Министерство образования и науки Украины должно привести в соответствие с европейскими нормами активное посещение школьниками и студентами музеев, чтобы они стали важной составляющей школьной программы. Ведь сегодня школьные программы практически вывели из сферы своей деятельности посещение учениками музеев и перенесли это на внеурочное время, что является серьезной ошибкой в учебно-воспитательном процессе”, - считает Н.ТОМЕНКО.