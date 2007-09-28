Азаров обвиняет Президента и оппозицию в росте инфляции

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины, кандидат в народные депутаты от Партии регионов Николай АЗАРОВ обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и оппозиции в росте инфляции в Украине.

Об этом он заявил сегодня во время теледебатов с представителями Блока Юлии Тимошенко на Первом национальном.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ценой сегодняшней инфляции является политическая нестабильность „Это те игры, которые затеял Президенте и вот эти люди (БЮТ – УНИАН). Если бы они не затеяли тему досрочных выборов, у нас бы не было такой инфляции”, - отметил министр финансов, прибавив, что никаких объективных причин для ее роста не было и нет на это время.

В то же время он отметил, что правительство держит под контролем цены на зерно, правительство выравнивает цены на масло, и еще раз обвинил оппозицию в ведении целеустремленной работы по дестабилизации социально-экономической ситуации в стране.

Министр финансов пообещал, что правительство обеспечит снижение инфляции в будущем году до прогнозных показателей.

При этом Н.АЗАРОВ утверждает, что увеличение размера социальных выплат в будущем году, которые обещает избирателям Партия регионов, не приведет к увеличению инфляции. По его словам, в проекте бюджета на 2008 год повышение пенсий и зарплат сбалансировано с ростом объемов роста промышленности, товаров и услуг и тому подобное. Он повторил, что, по прогнозам правительства, в будущем году максимальная инфляция будет составлять 6,8%.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты от БЮТ Виктор ПИНЗЕНИК выразил сомнение, что действующее правительство может остановить инфляцию. Он напомнил, что минимальную пенсию на следующий год рассчитывали, исходя из того, что инфляция будет составлять 7,2%, а по данным официальной статистики, цены уже выросли на 14%. „Это значит, что украинский пенсионер может приобрести за пенсию меньше, чем в прошлом году, и эта же политика закладывается и на следующий год”, - отметил представитель БЮТ.

Как сообщал УНИАН, инфляция в августе 2007 года, против августа 2006 года составляла 14,2%, в январе-августе 2007 года, против января-августа 2006 года, - 11,6%.

При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин выходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, рост ВВП - 6,5%, рост промышленного производства - 8%.