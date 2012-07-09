Госстат посчитал инфляцию в июне

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июне 2012 года против мая составила 0,1%, с начала года (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,4%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в июне 2012 года показатель базовой инфляции против июня 2011 года составил 3,7%, в январе-июне 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 5,1%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2012 года по сравнению с маем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против июня 2011 года - на 1,2%

Инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,1%.

В апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

По информации Госстата, в Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года - на 0,5%.

Инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Инфляция в Украине в июне 2011 года против мая 2011 года составила 0,4%, за 6 месяцев 2011 года (июнь 2011 года к декабрю 2010 года) - 5,9%

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.