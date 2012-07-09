Под Небылицей маршрутка врезалась в дерево: есть жертвы
08:38, 09 июля 2012Общество
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В Киевской области микроавтобус врезался в дерево: один человек погиб и девятеро госпитализированы.
Проводится расследование
Вчера в 20.35 вблизи с. Небылица Макаровского района Киевской области на 61-м км автотрассы Киев - Чоп микроавтобус „Пежо” съехал в кювет и врезался в дерево.
Как сообщает пресс-служба МЧС, один человек погиб и девятеро госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
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