Под Небылицей маршрутка врезалась в дерево: есть жертвы

08:38, 09 июля 2012
Общество
1539

В Киевской области микроавтобус врезался в дерево: один человек погиб и девятеро госпитализированы.

нимание ДТП

Вчера в 20.35 вблизи с. Небылица Макаровского района Киевской области на 61-м км автотрассы Киев - Чоп микроавтобус „Пежо” съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба МЧС, один человек погиб и девятеро госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter