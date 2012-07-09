Черниговщина - первая по числу заповедных мест

Как сообщили в пресс-службе Государственного управления охраны окружающей природной среды в Черниговской области, новые объекты природно-заповедного фонда местного значения должны появиться в Нежинском, Репкинском и Корюковском районах.

Больше всего – четыре заказника местного значения – планируется создать в Репкинском районе: ботанические заказники "Строевский" и "Кодовба", лесной – "Комаровский" и гидрологический – "Кораблище".

По количеству заповедных объектов Черниговская область занимает первое место в Украине. Объекты природно-заповедного фонда переданы под охрану учреждениям, организациям, органам местного самоуправления по месту расположения с соответствующим оформлением охранных обязательств, но не все обязательства выполняются должным образом.

По состоянию на начало 2012 года природно-заповедный фонд области насчитывает 656 объектов общей площадью 253,2 тыс. га, что составляет 7,6% общей площади области (средний показатель в Украине - 5,9%).