На Сумщине помянули убитых жителей Новой Слободы

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, в 70-летие со дня трагедии, прошел митинг-реквием памяти жертв фашизма.

Руководители области вместе с общественностью возложили цветы к подножию мемориала, почтили память погибших жителей Новой Слободы минутой молчания. По невинным жертвам в сельской церкви были совершены литургия и молебен.

В Новую Слободу прибыли многочисленные делегации из районов области, которые привезли с собой краеведческие материалы и исследования о жертвах военных лет. Все материалы были переданы в местный мемориального комплекса.

Обращаясь к собравшимся на траурном митинге, заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Тамара Ищенко призвала всех помнить об истории собственного народа - «как светлые, так и грустные ее страницы, учиться жить в мире и согласии».

«Сегодня областной властью, наряду с экономическим подъемом, инвестиционной деятельностью и социальным развитием проводится активная политика по сохранению духовности, исторических памятников, привлечении неравнодушных граждан к охране исторического наследия края», - отметила она.

По ее словам, власть заботится, чтобы село, которое 70 лет назад утонуло "в пожарищах и крови, сегодня оживало и процветало, чувствовал вкус и радость жизни».

Село Новая Слобода расположен в 22 км от г. Путивль Сумской области. Сейчас его население составляет около 1,5 тысячи.