Украинских миротворцев отправляют в Конго

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины № 5058-VI «Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 июля, Верховная Рада приняла Закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго», внесенный Президентом.

ВР одобрила решение Президента о направлении миротворческого контингента для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго в сроки, определенные Советом Безопасности ООН. Срок не определен, хотя профильный комитет предлагал этот срок ограничить 30 июня 2013 года.

Финансирование расходов, связанных с участием Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, осуществляться за счет средств государственного бюджета с последующим возмещением этих расходов Организацией Объединенных Наций.

Предусмотрено направить в Конго миротворческий контингент общей численностью до 250 военнослужащих.