Разбитое окно в Hyundai оценили в 20 тысяч

Вчера, 6 июля 2012 года, в 22:45 на перегоне Фенольная - Петруньки во время движения поезда № 151 «Украинский экспресс» сообщением Киев - Донецк было разбито окно в одном из пассажирских вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. По предварительным оценкам ущерб превышает 20 тысяч гривен.

Железнодорожники предупреждают, что подобные поступки создают угрозу жизни и здоровью пассажиров и влекут за собой уголовную ответственность.

В частности, согласно Уголовному кодексу Украины этот случай соответствует статье 296 «Хулиганство» ч.1 - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

По информации ДЖД, с целью предупреждения подобных случаев на участках следования дневных экспрессов организовано «патрулирование представителей военизированной охраны и транспортной милиции, и будут устанавливаться системы видеонаблюдения».