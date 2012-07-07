Под Украинским домом голодают 5 человек

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время возле Украинского дома находятся более 50 человек, 5 из которых проводят голодовку в знак протеста против принятия закона "О принципах государственной языковой политики".

По словам митингующих, несмотря на то, что они представляют разные политические силы, они не хотят политизировать этот вопрос, и требуют отмены данного закона. В частности, возле Украинского дома собрались представители из разных регионов Украины, и ожидается прибытие новых людей.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 июля, Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", чем повлекла волну протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу после подписания Президентом, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, где, по меньшей мере, 10% населения разговаривают на этом языке.

В тот же день возле Украинского дома народные депутаты от оппозиции объявили бессрочную голодовку против языкового закона.

В пятницу, 6 июля, участники митинга приняли резолюцию, в которой объявляется о начале акции «Украина против Януковича». После этого большинство протестующих разошлись.

При этом, выступая перед участниками митинга, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк поблагодарил всех за участие в акции в защиту украинского языка.

«Мы сегодня победили», - сказал он, и отметил, что отказ председателя ВР Владимира Литвина подписывать принятый парламентом языковой закон является маленькой, но победой этой акции.

А.Яценюк объявил о распространении акций в защиту украинского языка по всей Украине.