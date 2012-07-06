Эксперт не исключает, что на Европейской площади могут «глушить» связь

Сети мобильной связи операторов «МТС Украина» и «Киевстар» в последние два дня работали в нормальном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в компаниях «МТС Украина» и «Киевстар», комментируя заявление народного депутата фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрия Одарченко о том, что на Европейской площади 5 июля не работали сети всех операторов мобильной связи.

Как отметил пресс-секретарь компании «МТС Украина» Влад Войтович, «на нашей сети ни сегодня, ни вчера никаких ограничений не зафиксировано - сеть работает в нормальном режиме».

В официальном комментарии компании «Киевстар» относительно работы сети мобильной связи на Европейской площади сообщается, что «вчера и сегодня в сети "Киевстар" не было зафиксировано отклонений от рабочих параметров, сеть работала и работает в штатном режиме». В комментарии также отмечается, что «технических предпосылок для

проблем со связью у абонентов со стороны оператора не выявлено».

По мнению эксперта, пожелавшего остаться неизвестным, исчезновение мобильной связи могло быть связано с применением спецсредств для блокировки мобильной связи (т.н. «глушилок»), хотя возникшая ситуация требует более детального расследования, чтобы четко дифференцировать причину отсутствия мобильной связи.