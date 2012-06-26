Из храма украли старинную икону
23:04, 26 июня 2012Общество
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В Киеве из храма Святителя Николая на Подоле среди бела дня неизвестные украли уникальную икону XVII века.
Как сообщают «Подробности», святой образ представляет старинную иконописную школу. А еще, как говорят верующие, обладает целебными свойствами.
Это не единичный случай кражи в храме. Недавно в другой церкви на Подоле украли икону XVIII века. Вора до сих пор не нашли.
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