Из храма украли старинную икону

Как сообщают «Подробности», святой образ представляет старинную иконописную школу. А еще, как говорят верующие, обладает целебными свойствами.

Это не единичный случай кражи в храме. Недавно в другой церкви на Подоле украли икону XVIII века. Вора до сих пор не нашли.