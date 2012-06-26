У польского Radio Eska из-за «шуток» об украинках могут забрать частоту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Национального совета радиовещания и телевидения Польши (KRRiT), который сегодня планирует рассмотреть это дело на своем заседании.

Совет отметил, что получил многочисленные жалобы на высказывания Кубы Воевудского и Михала Фигурского в программе Poranny WF на тему украинских домработниц от "возмущенных слушателей радио", а также от Посольства Украины в Варшаве и Объединения украинцев в Польше.

"Члены Совета рассматривают все возможности наказания, которые предусматривает действующее законодательство, включительно с отозванием концессии (права)", - говорится в сообщении.

KRRiT заметил, что в прошлом году уже дважды наказывал радиостанцию за высказывания ведущих программы Poranny WF на около 15 тыс. долл. каждый раз.

Совет напомнил, что дело касалось пресс-секретаря Главной инспекции дорожного транспорта Элвина Гаядхура, в адрес которого оскорбительные высказывания в первый раз прозвучали 25 мая 2011 года. (В июне этого года в суд поступило дело, возбужденное прокуратура по заявлению этого мужчины, отец которого выходец из Индии, а ведущие, среди прочего, называли его "негром" - УНИАН).

"Через несколько месяцев за подобные высказывания в адрес Элвина Гаядхура Совет опять оштрафовал радио на такой же размер штрафа", - отметили в KRRiT.

Совет заметил, что рассматривал еще несколько других дел по жалобам на высказывания в программе Poranny WF.

Как сообщал УНИАН, 25 июня правление Eska Rock решило закрыть программу К.Воевудского и М.Фигурского из-за международного скандала, который в конце прошлой недели вызвали их высказывания об украинках.

В прошлую пятницу, 22 июня, Союз Европейских футбольных федераций (UEFA) отстранил из-за этого скандала М.Фигурского от ведения предматчевого шоу на последней игре нынешнего Евро-2012 в Польше на Национальном стадионе в Варшаве, 28 июня.

Представители радиостанции, среди которых сами авторы программы, председатель правления и программный директор назвали это дело "недоразумением", заявив, что в действительности ведущие высмеивали не украинок, а "стереотипы некоторых поляков", которые, в частности, "завидовали украинцам", выигравшим на Евро-2012 матч со Швецией.

Справка УНИАН. Созданная в 2004 году Eska Rock, которая входит в частную Grupa Radiowa Time, с 2008 года ведет вещание в 18 городах 38-миллионной Польши. По данным GRT, которая владеет рядом других радиостанций, Eska Rock имеет более 800 тыс. слушателей.