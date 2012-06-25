Евро упало ниже отметки 10 гривен
19:34, 25 июня 2012Общество
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Впервые за долгое время евро можно купить дешевле, чем за 10 гривен.
100 EUR – 998.1034 UAН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.2500 (на 25 июня – 799.2500)
100 EUR – 998.1034 (на 25 июня – 1002.1796)
10 RUR – 2.4096 (на 25 июня – 2.3845)
Как сообщал УНИАН, курсы европейских акций и валюты евро упали сегодня после того, как Испания официально попросила международной помощи для своих банков.
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