Евро упало ниже отметки 10 гривен

Впервые за долгое время евро можно купить дешевле, чем за 10 гривен.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.2500 (на 25 июня – 799.2500) 100 EUR – 998.1034 (на 25 июня – 1002.1796) 10 RUR – 2.4096 (на 25 июня – 2.3845) Как сообщал УНИАН, курсы европейских акций и валюты евро упали сегодня после того, как Испания официально попросила международной помощи для своих банков.

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