Просьба Испании о помощи обваливает курс Евро
18:36, 25 июня 2012Общество
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Курсы европейских акций и валюты евро упали сегодня после того, как Испания официально попросила международной помощи для своих банков.
Евро стоит менеше 1,25 доллара
Падение зафиксировали на биржах в Мадриде, Лондоне, Париже и Афинах, где курс евро относительно доллара США упал ниже 1,25 доллара за евро, пишет Радио Свобода.
Сегодня Испания официально направила главе еврогруппы министров финансов стран, использующих евро, письмо с просьбой предоставить кредит для спасения своей банковской системы.
Сумма, на которую Испания просит помощи, пока не объявлена. В еврозоне говорили о готовности предоставить Испании до 100 миллиардов.
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