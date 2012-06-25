Просьба Испании о помощи обваливает курс Евро

Падение зафиксировали на биржах в Мадриде, Лондоне, Париже и Афинах, где курс евро относительно доллара США упал ниже 1,25 доллара за евро, пишет Радио Свобода.

Сегодня Испания официально направила главе еврогруппы министров финансов стран, использующих евро, письмо с просьбой предоставить кредит для спасения своей банковской системы.

Сумма, на которую Испания просит помощи, пока не объявлена. В еврозоне говорили о готовности предоставить Испании до 100 миллиардов.