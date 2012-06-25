Грузия готова реализовывать новый проект по транзиту газа в обход России

Об этом в эксклюзивном интервью ZN.UA рассказал министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе.

Министр отметил, что проект Nabucco принципиально важен. «Но неизвестно, состоится ли проект вообще, поскольку все говорят „да-да, Nabucco будет“, а его реализация откладывается из года в год», - отметил он.

При этом, по словам министра, AGRI гораздо дешевле и его можно реализовать значительно быстрее. «У всех государств, участвующих в этом проекте, сохраняется не только заинтересованность, но и решимость. Не только Грузии и Азербайджана, а, прежде всего, европейских стран-потребителей, которым нужен альтернативный источник и маршрут получения энергоносителей», - заявил Г.Вашадзе.

«Пока в проекте задействованы Румыния и Венгрия. Но мы надеемся, что к нему присоединятся и другие европейские государства. Посмотрим, что будет на саммите AGRI, запланированном на конец года», - сказал он.

Министр затруднился ответить на вопрос, на какое именно месторождение ориентирован AGRI, однако заверил, что газ «совершенно точно» будет поставляться не только из Каспия, но еще и из Центральной Азии.

Проект AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector) предусматривает доставку газа из Каспийского региона в обход России. Политическую декларацию о его создании в сентябре 2012 года подписали Президенты Азербайджана, Грузии, Румынии, а также премьер-министр Венгрии.

Проект призван обеспечить альтернативный российскому маршрут по доставке азербайджанского газа в Европу. Предполагается, что «голубое топливо» будет транспортироваться из Азербайджана на черноморское побережье Грузии. Уже там газ будет сжижаться, и танкерами по морю его доставят в румынский порт Констанца. Затем топливо «вернут» в газообразное состояние, и оно пойдёт из Румынии в Венгрию и далее в Западную Европу.