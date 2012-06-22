В Киеве снова избили организатора гей-парада

Об этом сообщает официальный сайт «КиевПрайд».

Избиение активиста украинского ЛГБТ-сообщества произошло возле дома, в котором он проживает, в Дарницком районе города Киева. В нападении приняли участие несколько мужчин, которые сопровождали избиение оскорблениями в связи с сексуальной ориентацией потерпевшего. «Показательным является то обстоятельство, что нападавшие не пытались ограбить нашего коллегу. Это свидетельствует, что преступление совершено на почве ненависти к гомосексуалам», – прокомментировал нападение на Т.Карасийчука секретарь оргкомитета Прайда Станислав Мищенко.

Сразу после жестокого избиения Т.Карасийчука госпитализировали в больницу скорой помощи. У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга и двойной перелом челюсти. Сейчас проводится обследование пострадавшего.

Как напоминают в Прайде, месяц тому назад, 20 мая 2012 года, в Киеве группой гомофобно настроенных молодых людей было совершено нападение на другого члена оргкомитета КиевПрайда Святослава Шеремета и донецкого ЛГБТ-активиста и участника Прайда Максима Касянчука.