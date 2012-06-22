В СБУ говорят, что следят за журналистом «Украинской правды» законно

В частности, пресс-центр СБУ на официальном сайте ведомства разместил такое сообщение: «В некоторых средствах массовой информации распространяется утверждение, что Служба безопасности Украины в ходе расследования уголовного дела по фактам взрывов в Днепропетровске, Харькове и Запорожье якобы «преследует» журналиста одного из интернет-изданий. В связи с этим Служба безопасности Украины заявляет, что все процессуальные действия в отношении этого гражданина Украины осуществлялись в соответствии с действующим законодательством».

При этом в СБУ напомнили, что «перед Законом равны все граждане - независимо от их профессиональной деятельности».

Как сообщал УНИАН, сегодня главный редактор «Украинской правды» Елена Притула заявила, что Служба безопасности Украины преследует журналиста ее издания.

«По информации, которой располагаем мы, за ним ведется наружное наблюдение, прослушиваются его телефонные разговоры», - отмечает она.

По ее мнению, преследование связано с тем, что журналист лично знает троих из четырех человек, которые арестованы СБУ в качестве подозреваемых в организации апрельских взрывов в городе Днепропетровске, и «пытался выйти на связь с родственниками задержанных с предложением, чтобы те согласились публично обсуждать детали происшедшего».

«Мы усматриваем в действиях сотрудников СБУ давление на журналиста "Украинской правды" и гражданина. Мы считаем, что его преследование организовано с целью не допустить вмешательства независимого СМИ в ход дела "днепропетровских подрывников", в котором на самом деле существует множество неясностей и нелепостей», - подчеркивает Е.Притула.

Е.Притула сообщила, что издание направляет официальные запросы в СБУ, Генеральную прокуратуру, МВД, администрацию Президента и другие уполномоченные органы. «Мы требуем ответить, на каком основании организовано явно противозаконное преследование журналиста "Украинской правды", - отметила она.