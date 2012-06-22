Притула: СБУ преследует журналиста «Украинской правды»

Служба безопасности Украины преследует журналиста "Украинской правды".

Об этом в своем блоге пишет главный редактор Украинской правды Алена Притула.

По информации УП, которой располагает редакция, за журналистом ведется наружное наблюдение, прослушиваются его телефонные разговоры.

Слежка, скорее всего, связана с попыткой журналиста выйти на связь с родственниками арестованных СБУ в качестве подозреваемых в организации апрельских взрывов в Днепропетровске.

Впервые сотрудники СБУ начали преследовать журналиста 20 июня.

На вокзале в Днепропетровске его встретили двое людей, которые предъявили удостоверения сотрудников СБУ.

Они сопроводили журналиста в служебный автомобиль, причем его сумку поставили в багажник авто.

Журналиста привезли в здание следственного отдела СБУ, где он находился примерно с 13-30 до 20-00. Сумка с его вещами осталась в багажнике авто Службы безопасности.

В ходе встречи журналисту демонстрировались документы и видео, которые якобы неоспоримо доказывали виновность задержанных.

Кроме того, сотрудники СБУ без должных санкций провели обыск личных вещей журналиста – той самой сумки с вещами, которую он поставил в багажник служебного автомобиля.

Вечером 21 июня в отношении журналиста УП было совершено еще одно действие, которое указывает на активность сотрудников СБУ.