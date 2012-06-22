Притула: СБУ преследует журналиста «Украинской правды»
Слежка, скорее всего, связана с попыткой журналиста выйти на связь с родственниками арестованных СБУ в качестве подозреваемых в организации апрельских взрывов в Днепропетровске.
Служба безопасности Украины преследует журналиста "Украинской правды".
Об этом в своем блоге пишет главный редактор Украинской правды Алена Притула.
По информации УП, которой располагает редакция, за журналистом ведется наружное наблюдение, прослушиваются его телефонные разговоры.
Слежка, скорее всего, связана с попыткой журналиста выйти на связь с родственниками арестованных СБУ в качестве подозреваемых в организации апрельских взрывов в Днепропетровске.
Впервые сотрудники СБУ начали преследовать журналиста 20 июня.
На вокзале в Днепропетровске его встретили двое людей, которые предъявили удостоверения сотрудников СБУ.
Они сопроводили журналиста в служебный автомобиль, причем его сумку поставили в багажник авто.
Журналиста привезли в здание следственного отдела СБУ, где он находился примерно с 13-30 до 20-00. Сумка с его вещами осталась в багажнике авто Службы безопасности.
В ходе встречи журналисту демонстрировались документы и видео, которые якобы неоспоримо доказывали виновность задержанных.
Кроме того, сотрудники СБУ без должных санкций провели обыск личных вещей журналиста – той самой сумки с вещами, которую он поставил в багажник служебного автомобиля.
Вечером 21 июня в отношении журналиста УП было совершено еще одно действие, которое указывает на активность сотрудников СБУ.