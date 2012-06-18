СМИ: возмущенный немецкий благотворитель прекращает помощь Саше Поповой

Об этом говорится в заявлении медиа-группы "Berliner TagesZeitung" в ответ на заявление матери А.Поповой Аллы Гудзь о том, что Р.Опитц, который пообещал организовать девушке реабилитацию в клинике в Европе, требует за возвращение паспортов девушки 24 тыс. евро, пишет «Украинская правда».

В компании благотворителя поведение матери А.Поповой называют "неблагодарным" и не понимают причин ее "непонятного поведения и лжи".

"То, что господин Опитц и медиа-группа прекращают какую-либо помощь Александре, является логическим следствием, вызванным неблагодарным поведением Аллы Гудзь и ее публичной ложью от 16 июня", – говорится в заявлении.

"Документы этой семьи, по взаимному согласию между господином Опитцом и родственниками Александры, проживающими в Германии, будут отправлены дипломатическим курьером в посольство Украины в Берлине (Германия)", – заявляет медиа-группа.

Компания осуждает "странное поведение семьи Александры Поповой, поскольку господин Опитц не желает быть медийной игрушкой матери Александры и ее адвоката".

"Доктор Хармс и господин Опитц могут предоставить подтверждение своих активных усилий организовать для Александры Поповой место в лучшей реабилитационной клинике Европы", – говорится в заявлении.

Юридический отдел медиа-группы прилагает к письму официальное диагностическое заключение доктора Лутца Хармса, ведущего невропатолога и директора клиники "Шарите" в Берлине, который проводил медицинский осмотр Александры, организованный Р.Опитцом в больнице Николаева.

Р.Опитц и его медиа-группа будут "молиться за Сашу и надеются, что ее семья встанет все-таки на правильную дорогу жизни".

По мнению юридического отдела медиа-группы, если А.Гудзь будет продолжать так вести себя, то она отпугнет и других благотворителей, потому что "благотворительность – это помощь от чистого сердца и (она) точно не нуждается в медиа-скандалах".

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Как сообщал УНИАН, 16 июня А.Гудзь заявила, что немецкий благотворитель Р.Опитц забрал паспорта ее дочери (заграничный и украинский) и за их возвращение требует 24 тыс. евро.

По словам А.Гудзь, она отдала Р.Опитцу документы дочери для оформления визы. «Вместо этого он (Р.Опитц) привез немецкого профессора доктора Хармса на консультацию к Саше. В настоящее время за это требует деньги и в возвращении документов отказывает», - заявила она.

Справка УНИАН. 9 марта 19-летнюю А.Попову жестоко избил 22-летний житель Николаева. Более 60 дней Саша пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи. Немецкий благотворитель Р.Опитц предложил свое содействие в отправке А.Поповой в Германию для прохождения лечения.