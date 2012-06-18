Частная компания уничтожает крымские пляжи из-за Олимпиады в Сочи

Для олимпийского городка в российском Сочи разрушают украинский Крым, говорится в сюжете ТСН-Тижня.

"Украина ратифицировала международную конвенцию об охране Черного моря. В этих территориях данная деятельность категорически запрещена, абсолютно", - отмечает общественный экологический инспектор Николай Подоляко.

Об этом год назад говорили и российские экологи, когда для строительства олимпийского города в Сочи российская власть хотела дать на добычу песка в прибрежной части Анапы, тоже в акватории Черного моря. Добывать стройматериалы под собственным берегом российские экологи запретили. Возможно, именно после того скандала добывать песок перешли к украинским берегам и уже полгода его выгребают на наших курортах.

С января месяца этого года дважды в день корабли свозят песок к причалу № 237 в Камышовой бухте под Севастополем. Добычей песка в промышленных масштабах занимается компания "Суеста". ТСН удалось заснять как его принимают, очищают и дальше уже вывозят грузовиками на строительство российского олимпийского городка в Сочи. Но зайти и проверить законность такой деятельности экологи не могут.

"Нас не пускали на судно в море, с начала в Донузлаве, затем в Гурзуфе, затем в Алуште, затем в Севастополе. Мы добились, чтобы совместная комиссия была с прокуратурой. Приехали на территорию причала с природоохранной прокуратурой - их тоже не пустили", - рассказывает Подоляко. Вместе с песком вымываются и мидии и рапаны. И это при том, что черноморская устрица под защитой Красной книги, а на вылов мидий и рапанов закон устанавливает ограничения - до 10 штук на человека.

Но на призывы экологов не обращают внимания 5 месяцев. Ведь компания, которая занимается добычей песка, разрешение на такую деятельность имеет. На документах красуется подпись заместителя министра экологии Дмитрия Мормуля - это он позволил частной компании добывать в заповедных зонах песок по цене по 34 копейки за тонну, в то время как российским соседям его продают от 150 грн. Возможно, именно поэтому власть почти полгода не учитывала масштабы и темпы рукотворной катастрофы.

Промышленная добыча песка убивает экосистему всего Крыма. Например, Ласпинская бухта одна из лучших для размножения дельфинов. Однако теперь об этом надо говорить в прошедшем времени. Потому что мертвое дно делает ее непригодной для жизни. Здесь ближайшие несколько лет не вырастет морской планктон, сюда не зайдет на нерест рыба. В подводных карьерах уже накапливается сероводород, от чего гибнет рыба. Кроме того, песчаный бизнес угрожает жизни, ведь в более глубокие подводные карьеры сдвигаются целые пляжи - вместе с людьми на них.

Экологи прогнозируют, что если песок будет добываться с такой же интенсивностью, уже к середине лета часть берега может сойти в море. Такие сдвиги уже были. На этом же месте 2010 завалило отдыхающих. Тогда три человека погибли, а напуганные местные жители вышли с протестами. На нем же местные им чиновники поклялись, что добычу песка остановят. Но в действительности браконьеры не остановились, а просто уехали чуть дальше и тщательно скрываются.

"Вот в этом году уже сколько мы здесь были, ежедневно приходит корабль и намывает песок. Обычно он ночью приплывает", - рассказывает отдыхающий Павел. Между тем экологическим инспекторам удалось выяснить, что в планах этой компании вырыть еще 10 млн тонн песка. Этого хватит на строительство небольшого города. И глубокую могилу для райского уголка Украины.