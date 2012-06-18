В Киеве горела 25-этажка

17 июня 2012 года в 23 часа 42 минуты в территориальное управление МЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 25-этажном жилом доме по ул. Вадима Гетьмана, 1-Б, в Соломенском районе столицы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по прибытию на место вызова было установлено, что на кровле стилобатной части (на уровне 3-го этажа) 25-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на площади 80 кв. м, на выше расположенные этажи через утепление фасада дома за керамическими плитками, которыми украшен фасад.

Пожар ликвидирован в 01 час 51 минута 18 июня. К ликвидации пожара были привлечены 24 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 78 человек личного состава.

В результате пожара закопчена отделка фасада дома с 4-го по 25-й этажи на площади 120 кв. м.

Погибших и травмированных нет.

Предварительная причина пожара – загорание бытового мусора в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Размер материальных убытков устанавливаются.

Здание 25-этажное, монолитного типа, сдано в эксплуатацию в декабре 2009 года (частично заселено), стены и перегородки комбинированные: кирпичные и гипсокартонные. Дом принадлежит ООО «Жилсервис».