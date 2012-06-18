Львов открыл прямое авиасообщение с Баку

Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Львов» имени Данилы Галицкого, в 9.55 в аэропорту приземлился первый самолет из Баку.

Рейс Львов-Баку будет осуществляться раз в неделю - в воскресенье. Будут обслуживать его самолеты класса D «Аэробус-319» и «Аэробус-320». Авиаперевозчик – «Азербайджанские авиалинии». Длительность полета - 3,5 часа.

«Авиарейс перспективный, ведь мы - интересный туристический и курортный регион», - сказал генеральный директор аэропорта Львова Роман Гонтарев.

На сегодняшний день из аэропорта «Львов» осуществляют рейсы 12 иностранных и 4 украинских авиаперевозчика. Количество международных направлений – 17 (Москва, Варшава, Неаполь, Вена, Мюнхен, Прага, Стамбул, Тимишоара, Дортмунд, Венеция, Вроцлав, Краков, Салоники, Хургада, Анталия, Сургут, Тиват).