Немецкие фаны собрали средства для украинской больницы
01:25, 16 июня 2012Общество
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Группа немецких болельщиков из Юберлингена сделала подарок Украинскому детскому центру клинической токсикологии.
Об этом сообщает «Чемпион» со ссылкой на Euronews.
Сторонники немецкой команды собрали в своем городе 4 тыс. евро и передали их медицинскому учреждению.
"Мы знаем, что здесь еще существует большая потребность, что на определенное оборудование не хватает денег. Дети страдают во всем мире, там, где мы живем, и здесь, в Украине. Мы бы хотели помочь детям, которые имеют не так много, как наши. Каждое евро, каждая гривня пойдут на пользу", – сказал их представитель.
На эти деньги центр планирует закупить расходные материалы, а также пульсоксиметры, приборы для измерения гемоглобина.
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