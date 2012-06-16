Немецкие фаны собрали средства для украинской больницы

Об этом сообщает «Чемпион» со ссылкой на Euronews.

Сторонники немецкой команды собрали в своем городе 4 тыс. евро и передали их медицинскому учреждению.

"Мы знаем, что здесь еще существует большая потребность, что на определенное оборудование не хватает денег. Дети страдают во всем мире, там, где мы живем, и здесь, в Украине. Мы бы хотели помочь детям, которые имеют не так много, как наши. Каждое евро, каждая гривня пойдут на пользу", – сказал их представитель.

На эти деньги центр планирует закупить расходные материалы, а также пульсоксиметры, приборы для измерения гемоглобина.