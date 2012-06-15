Януковича просят назвать Львовскую галерею искусств именем Возницкого

Председатель Львовского областного совета Олег Панькевич направил письма Президенту Украины Виктору Януковичу и министру культуры Украины Михаилу Кулиняку, в которых просит присвоить Львовской национальной галерее искусств имя Героя Украины Бориса Возницкого.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

«Прошу Вас присвоить Львовской национальной галерее искусств имя Бориса Возницкого, учитывая его большие заслуги в спасении и сохранении национального культурного наследия и значительного вклада в развитие Львовской галереи искусств», - говорится в письме.

Также в сообщении отмечается, что О.Панькевич информировал В.Януковича и М.Кулиняка о резолюции участников общественных слушаний относительно сохранения культурного наследия, собранного Героем Украины, академиком, директором Львовской национальной галереи искусств Б.Возницким.

В этих слушаниях, которые прошли 14 июня во Львовском облсовете, приняли участие музейные работники, искусствоведы, историки, депутаты Львовского областного совета, Львовского городского совета, Бусской, Золочевской, Жовковской городских и районных советов и других местных советов, представители общественности.

«Участники общественных слушаний выразили обеспокоенность относительно возможных манипуляций с перемещением экспонатов Львовской национальной галереи искусств, а именно: широкоформатных батальных полотен итальянского живописца XVII-XVIII ст., художника Мартино Альтомонте "Битва под Веной" и "Битва под Парканами", - говорится в письмах.

По словам О.Панькевича, авторы резолюции подчеркивают необходимость сохранения целостности Львовской национальной галереи искусств с коллекциями, которые собрал Б.Возницкий.

«С целью предотвращения разрушения этих полотен, музейные специалисты, реставраторы и научное сообщество подчеркивают необходимость их безотлагательного монтирования в специально подготовленных залах постоянной экспозиции Золочевского и Олесского замков – в соответствии с волей Бориса Возницкого», - сказал председатель Львовского облсовета.

«Принимая во внимание резолюцию участников общественных слушаний, прошу Вас не инициировать перемещения вышеупомянутых полотен с постоянного места хранения», - говорится в письмах О.Панькевича к В.Януковичу и М.Кулиняку.

Как сообщал УНИАН, 23 мая 2012 года директор Львовской галереи искусств, Герой Украины 86-летний Б.Возницкий погиб в ДТП во Львовской области.