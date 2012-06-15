Януковича просят назвать Львовскую галерею искусств именем Возницкого
Януковича просят присвоить Львовской галерее искусств имя Героя Украины Бориса Возницкого.
Председатель Львовского областного совета Олег Панькевич направил письма Президенту Украины Виктору Януковичу и министру культуры Украины Михаилу Кулиняку, в которых просит присвоить Львовской национальной галерее искусств имя Героя Украины Бориса Возницкого.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.
«Прошу Вас присвоить Львовской национальной галерее искусств имя Бориса Возницкого, учитывая его большие заслуги в спасении и сохранении национального культурного наследия и значительного вклада в развитие Львовской галереи искусств», - говорится в письме.
Также в сообщении отмечается, что О.Панькевич информировал В.Януковича и М.Кулиняка о резолюции участников общественных слушаний относительно сохранения культурного наследия, собранного Героем Украины, академиком, директором Львовской национальной галереи искусств Б.Возницким.
В этих слушаниях, которые прошли 14 июня во Львовском облсовете, приняли участие музейные работники, искусствоведы, историки, депутаты Львовского областного совета, Львовского городского совета, Бусской, Золочевской, Жовковской городских и районных советов и других местных советов, представители общественности.
«Участники общественных слушаний выразили обеспокоенность относительно возможных манипуляций с перемещением экспонатов Львовской национальной галереи искусств, а именно: широкоформатных батальных полотен итальянского живописца XVII-XVIII ст., художника Мартино Альтомонте "Битва под Веной" и "Битва под Парканами", - говорится в письмах.
По словам О.Панькевича, авторы резолюции подчеркивают необходимость сохранения целостности Львовской национальной галереи искусств с коллекциями, которые собрал Б.Возницкий.
«С целью предотвращения разрушения этих полотен, музейные специалисты, реставраторы и научное сообщество подчеркивают необходимость их безотлагательного монтирования в специально подготовленных залах постоянной экспозиции Золочевского и Олесского замков – в соответствии с волей Бориса Возницкого», - сказал председатель Львовского облсовета.
«Принимая во внимание резолюцию участников общественных слушаний, прошу Вас не инициировать перемещения вышеупомянутых полотен с постоянного места хранения», - говорится в письмах О.Панькевича к В.Януковичу и М.Кулиняку.
Как сообщал УНИАН, 23 мая 2012 года директор Львовской галереи искусств, Герой Украины 86-летний Б.Возницкий погиб в ДТП во Львовской области.