В Болгарии украинка покусала полицейского

13:11, 15 июня 2012
Общество
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Болгарская полиция за агрессивное поведение задержала двух украинских туристок.

наручники
Об этом сообщает ТСН.

 Инцидент произошел на болгарском курорте Золотые пески. Две девушки 20 и 28 лет сами обратились к полицейским с заявлением о том, что их обокрали. При выяснении ситуации полицейскими девушки начали вести себя агрессивно.

 Когда их попытались утихомирить, украинки начали бить и толкать полицейских, а одна из них укусила правоохранителя. После задержания на девушек завели дело за мелкое хулиганство.

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