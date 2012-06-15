В Болгарии украинка покусала полицейского
13:11, 15 июня 2012Общество
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Болгарская полиция за агрессивное поведение задержала двух украинских туристок.
|Украинок задержали на курорте
Инцидент произошел на болгарском курорте Золотые пески. Две девушки 20 и 28 лет сами обратились к полицейским с заявлением о том, что их обокрали. При выяснении ситуации полицейскими девушки начали вести себя агрессивно.
Когда их попытались утихомирить, украинки начали бить и толкать полицейских, а одна из них укусила правоохранителя. После задержания на девушек завели дело за мелкое хулиганство.
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