Представитель Президента: новый кодекс расширяет права человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он подчеркнул, что в основе УПК в первую очередь лежит принцип презумпции невиновности. «Логика, которая работала в старом УПК, в судебной системе и в законах, лишь декларировала то, что презумпция невиновности существует. А на практике все было совсем иначе. Обвинитель априори считался правым, а другой стороне оставалось оправдываться», - отметил Ю.Мирошниченко.

По его словам, благодаря новому кодексу этот перекос наконец исчезнет. «Критики говорят, что могут возникнуть ситуации, когда виновные не понесут надлежащего наказания, то есть когда суд не сможет доказать их вину. Однако негативные последствия от этого для общества будут в разы меньше, чем это существует сейчас», - отметил он.

Представитель Президента в ВР выразил уверенность, что вскоре в Украине заработает новая практика, в частности институт поручительства, залога и домашнего ареста. «Мы увидим изменение ситуации. И это очень большой шаг вперед», - сказал Ю.Мирошниченко.