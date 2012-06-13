Стихи Андруховича и Жадана повесили в метро

В киевском метро стартовал международный проект "Евро Стихи - Euro Poems". Цель проекта, инициатором которого выступил Польский институт в Киеве, - на примере современной поэзии показать общую культурное наследие украинского и поляков, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Во время проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу, стихи 12 украинских и 12 польских поэтов на украинском и английском языках будут читать пассажиры Киевского и Харьковского метрополитенов, а также жители городов Донецка и Львова.

В Киевском метрополитене экспозицию стихов можно увидеть на станциях "Политехнический институт", "Почтовая площадь" и "Кловская".

До 2 июля пассажиры метрополитена смогут ознакомиться с творчеством современных украинских и польских поэтов.