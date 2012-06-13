Защитники украинского языка пикетировали госадминистрацию и облсовет

Как передает корреспондент УНИАН, пикетирующие, среди которых были преимущественно представители оппозиционных политических сил (ВО «Батькивщина», ВО «Свобода», «Фронта Змин» и «Народной самообороны»), кричали: «Ганьба Партії регіонів!» и «Владу - геть!».

К пикетирующим вышел председатель областного совета Юрий Кичатый, который заверил, что он вместе со всеми депутатами областного совета также выступает за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком в Украине. По его словам, областной совет принял уже два обращения в защиту украинского языка.

При этом народный депутат Юрий Прокопчук (фракция «БЮТ-Батькивщина») посоветовал ривненским «регионалам» поехать в Киев и там защитить украинский язык, не дав однопартийцам принять законопроект «Об основах государственной языковой политики» во втором чтении.

В дальнейшем пикетирующие перешли на майдан Незалежности областного центра и продолжили акцию в поддержку украинского языка.

Как сообщалось, днем ранее аналогичную акцию начали в Ровно активисты Украинской народной партии и общественных организаций, которая проходит под лозунгом «Ні – Малоросії! Зробимо країну Україною!». Акция направлена прежде всего в защиту украинского языка в рекламно-информационной сфере города.