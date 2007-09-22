Глузман: МВД с наркомафией не борется – оно крышует

Психиатр, правозащитник, директор Украинско-американского бюро по защите прав человека Семен Глузман в интервью УНИАН заявил, что 85 % всех потребляемых в стране наркотиков, в Украине же и производится, да еще и экспортируется в другие государства.

“Трагедия произошла 8 лет тому назад и стала очевидной для специалистов только сейчас. Об этом, к сожалению, не пишут, не хотят говорить, - утверждает Глузман. - В 1999 году тогдашний спикер парламента коммунист Александр Ткаченко пролоббировал закон «Об обращении в Украине наркотических средств и психотропных веществ». Он позволял сеять опиумный мак. Понимал ли он тогда, что делает?...»

Когда Ткаченко и его товарищи провели «маковый» закон, Украина из импортера наркотиков превратилась в экспортера. Сегодня в стране производится 85% своих наркотиков, да еще и “поставляем в Россию, Беларусь, Молдову”, - говорит Глузман. "Сейчас маком засевают гектары украинской земли”, - говорит правозащитник. “В нашей стране есть и героин, и кокаин. Но платежеспособность украинцев низкая, да и национальный продукт - ширка. Наркоманы садятся вокруг кастрюли с варевом и все оттуда набирают наркотик. Почему у нас так актуальна проблема СПИДа? - Именно из-за культуры наркоупотребления. Вирус идет по кругу, это очень страшно. Все кричат – в Украине эпидемия СПИДа, но не говорят о причине - 80% заражений через иглу”.

А МВД, утверждает Глузман, с украинской наркомафией "не борется – оно крышует. Должно бороться, но ничего не делает”.

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