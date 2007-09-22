Иностранцы понемногу браконьерствуют в Чернобыльской зоне

Государственными рыбинспекторами совместно с работниками милиции и МЧС на территории Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного отселения на реке Припять задержаны три браконьера во время незаконного вылова рыбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, среди задержанных - двое иностранцев.

Согласно предварительным данным, лодка «казанка» была оборудована электроудочкой.

На данное время лодка и браконьеры задержаны, работниками милиции проводится оформление документов.

Как отмечают в МЧС, в соответствии с Законом «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины об ответственности за нарушение правил радиационной безопасности», который вступил в силу 13 июня этого года, нарушителям Чернобыльской зоны угрожают значительные штрафные санкции и лишение свободы сроком до 7 лет.