Немецкий врач даже не заикнулся о перевозке Саши Поповой в Шарите

Об этом в комментарии УНИАН сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Николаева Александр Демьянов.

«Даже не поднимались вопросы о перевозке. Речь о необходимости продолжения лечения Александры Поповой в немецкой клинике «Шарите» сегодня не идет», - сказал А.Демьянов.

При этом он отметил, что немецкий доктор Лутц Хармс сегодня осмотрел пациентку и согласовал с украинскими коллегами дальнейшую тактику действий в плане физиотерапии.

А.Демьянов отметил, что состояние пациентки сейчас «стабильно во всех отношениях» и она требует продолжения лечения в реабилитационном центре.

«Я думаю, что не принципиальный вопрос, где она находится (в Украине или Германии – УНИАН). Единственное, это должен быть реабилитационный центр, где есть опыт работы с такими больными», - отметил доктор.

Он предположил, что для продолжения лечения подойдет реабилитационный центр под Берлином. Однако для окончательного решения необходимо дождаться заключения немецких врачей по результатам посещения больной.

«Они сейчас делают для себя выводы. Речь может идти не о «Шарите», а о реабилитационном центре возле Берлина», - отметил А.Демьянов.

Как сообщал УНИАН, немецкий врач из клиники «Шарите» Лутц Хармс сегодня в Николаеве проводил обследование А.Поповой, которая 10 марта была жестоко избита и три месяца находилась в состоянии комы.

16 мая народный депутат Украины Николай Катеринчук и немецкий меценат Рейко Опитц заявили, что А.Попову транспортируют на лечение в Германию в клинику “Шарите”.

По словам Р.Опитца, уже есть решение о перевозке А.Поповой в ФРГ. В частности, есть письменное заключение врача о необходимости перевозки девушки и предоставлении медицинской помощи в Германии, есть согласие ее матери на продолжение лечения в ФРГ, сказал он. Также немецкие врачи уже знакомятся с медицинскими документами А.Поповой и определяются относительно необходимой диагностики и дальнейшего лечения.

По информации Н.Катеринчука, перелет девушки финансирует Фонд Р.Ахметова «Развитие Украины», а все остальные расходы берет на себя Р.Опитц.

Как отметил Р.Опитц, самолет готов забрать девушку уже сейчас, но у А.Поповой нет загранпаспорта, визы и определенных сопроводительных документов.