В Луцке рухнул пятиэтажный дом: людей ищут под завалами (фото)
10:08, 10 июня 2012Общество
20176 0
В Луцке обвалилась стена в подъезде жилого дома, пострадал один человек, судьба двоих людей - неизвестна.
|Дом рухнул ночью. Фото пресс-службы МЧС
В результате обрушения разрушены 8 квартир. Подразделения МЧС спасли 18 человек.
|Фотоvolynpost.com
Сейчас проводится разбор завалов. Причина происшествия устанавливается.
Всего на месте происшествия работают 87 человек и 21 единица техники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter