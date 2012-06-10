В Луцке рухнул пятиэтажный дом: людей ищут под завалами (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, это произошло сегодня в 04.25 на улице Ривненской, 109, в пятиэтажном 8-подъездном жилом доме (1971 года застройки). Между первым и вторым подъездами произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи.

В результате обрушения разрушены 8 квартир. Подразделения МЧС спасли 18 человек.

Сейчас проводится разбор завалов. Причина происшествия устанавливается.

Всего на месте происшествия работают 87 человек и 21 единица техники.