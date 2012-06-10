Голливудский режиссер снимет боевик об Исааке Ньютоне

Как передает Variety, речь в картине пойдет о том периоде жизни И.Ньютона, когда он являлся управляющим британского Монетного двора. Ученый занял этот пост в 1699 году. На тот момент ему было 56 лет.

Р.Коэн планирует сам написать сценарий нового фильма о Ньютоне. Кроме того, он примет участие в создании комикса, сюжет которого будет пересекаться с кинолентой. Также известно, что над проектом будет работать Джин Кирквуд - кинематографист, продюсировавший самый первый фильм серии "Рокки". (Эта вышедшая в 1976 году лента выдвигалась на десять "Оскаров" и получила три из них.)

Р.Коэн известен как режиссер фильмов "Дракон: История Брюса Ли", "Сердце дракона", "Черепа", "Форсаж", "Три икса" и "Мумия: Гробница Императора Драконов". Он также продюсировал ленты "Виз", "Иствикские ведьмы" и "Бегущий человек".