НСЖУ раздал награды ко Дню журналиста
Национальный союз журналистов Украины в канун профессионального праздника журналистов раздал награды.
На сайте НСЖУ объявлены результаты журналистских конкурсов 2012 года, в которых премии присуждаются за высокохудожественные произведения в разных жанрах журналистики и публицистики, созданные членами НСЖУ, напечатанные в периодических изданиях или переданные по телевидению и радио.
Премия «Золотое перо»
Бац Валентина Владимировна - заместитель редактора по экономическим вопросам Тернопольской областной газеты «Вільне життя»
Кущ Павел Викторович – собственный корреспондент газеты «Урядовий кур’єр»
Стадниченко Владимир Яковлевич – ветеран журналистики, за художественно-публицистический сборник, посвященный 290-й годовщине Г.Сковороды «Садівник щастя»
«Лучшая областная газета»
«Вечерние Черкассы» ( г. Черкассы, Черкасская область)
«Лучшая районная (горрайонная) газета
«Наше слово» ( г. Мена, Черниговская область)
«Лучшая городская газета»
«Приазовский рабочий» (г. Мариуполь, Донецкая область)
«Лучшая региональная газета»
« Донбасс» ( г. Донецк, Донецкая область)
«Журналистское расследование»
Шруб Константин – корреспондент газеты «Днепр вечерний»
«Журналистская акция»
Газета «Південна зоря» - в связи с 15-летием основанного газетой Всеукраинского фестиваля журналистов «Азовское лето»)
Ровенская областная организация НСЖУ – за акцию «Государственный герб Украины – символ благотворительности»
«Лучшая первичная журналистская организация»
Первичная организация НСЖУ при телекомпании «СФЕРА-ТВ» (г. Ровно)
«Лучшие газетные проекты»
Газета «Горизонты Изюмщины» (Харьковская область) - за реализацию социальных проектов, направленных на популяризацию жизни региона, его жителей, истории родного края.