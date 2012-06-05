НСЖУ раздал награды ко Дню журналиста

На сайте НСЖУ объявлены результаты журналистских конкурсов 2012 года, в которых премии присуждаются за высокохудожественные произведения в разных жанрах журналистики и публицистики, созданные членами НСЖУ, напечатанные в периодических изданиях или переданные по телевидению и радио.

Премия «Золотое перо»

Бац Валентина Владимировна - заместитель редактора по экономическим вопросам Тернопольской областной газеты «Вільне життя»

Кущ Павел Викторович – собственный корреспондент газеты «Урядовий кур’єр»

Стадниченко Владимир Яковлевич – ветеран журналистики, за художественно-публицистический сборник, посвященный 290-й годовщине Г.Сковороды «Садівник щастя»

«Лучшая областная газета»

«Вечерние Черкассы» ( г. Черкассы, Черкасская область)

«Лучшая районная (горрайонная) газета

«Наше слово» ( г. Мена, Черниговская область)

«Лучшая городская газета»

«Приазовский рабочий» (г. Мариуполь, Донецкая область)

«Лучшая региональная газета»

« Донбасс» ( г. Донецк, Донецкая область)

«Журналистское расследование»

Шруб Константин – корреспондент газеты «Днепр вечерний»

«Журналистская акция»

Газета «Південна зоря» - в связи с 15-летием основанного газетой Всеукраинского фестиваля журналистов «Азовское лето»)

Ровенская областная организация НСЖУ – за акцию «Государственный герб Украины – символ благотворительности»

«Лучшая первичная журналистская организация»

Первичная организация НСЖУ при телекомпании «СФЕРА-ТВ» (г. Ровно)

«Лучшие газетные проекты»

Газета «Горизонты Изюмщины» (Харьковская область) - за реализацию социальных проектов, направленных на популяризацию жизни региона, его жителей, истории родного края.