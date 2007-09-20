Молочные продукты могут подорожать еще раз - больше, чем на четверть

Эксперты прогнозируют, что до конца года молочные продукты могут подорожать на еще 25%.

В телефонной беседе с корреспондентом УНИАН начальник аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Мария КОЛЕСНИК сказала: «В дальнейшем, если будет расти цена на зерновые, а она будет расти, то, конечно, будет расти цена на молочные продукты. До конца года, если темпы роста сохранятся, цена может повыситься на 25%». М.КОЛЕСНИК добавила, что настолько вырастет цена производителя, и допустила, что в рознице рост цен может быть большим.

По ее словам, за последний месяц в Украине существенно подорожали молочные продукты, что отчасти объясняется ростом себестоимости. В частности, в связи с подорожанием зерна, а соответственно, кормов, себестоимость производства молока выросла в среднем на 30%. «Если брать исключительно рост себестоимости, то это где-то 30% - это экономически обоснованный рост», - сказала М.КОЛЕСНИК.

Она заметила, что закупочные цены на молоко варьируются в зависимости от региона, причем не по региональному признаку, а в зависимости от насыщенности конкретного региона перерабатывающими молзаводами: если в регионе есть несколько крупных переработчиков, которые конкурируют между собой за сырье, цена там несколько выше.

При этом М.КОЛЕСНИК заметила, что цена на молочные продукты выросла в некоторых случаях в два раза. Цена, считает эксперт, несколько завышена, что объясняется частично «повышением накруток». «Объективные причины подорожания есть, но они не на столько сильно должны были повлиять на цену», - считает она.