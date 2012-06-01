Украинский экономист попросил об экспертной помощи налоговые полиции мира

Об этом он заявил во время Международной конференции «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями», которая проходит в эти дни в г. Ирпень (Киевская область).

«Для Украины остро стоит вопрос нулевой декларации, ведь ее отсутствие не дает возможности отследить долговременные процессы. Мы тесно сотрудничаем с налоговой милицией Украины, которая, по моему мнению, работает достаточно успешно. И нам вместе хочется ознакомиться с опытом стран, которые уже прошли этап нулевой декларации, - заявил Валерий Геец.

Также, по словам директора Института экономики и прогнозирования, в Украине остро стоит вопрос выплаты заработной платы в конвертах. «По нашим оценкам, в «тени» находится от 45 до 120 миллиардов гривен заработной платы, а бюджет, соответственно, недополучает налоги. Проблема в том, что почти треть всех денег - это наличные, и нам нужно это решать. Поэтому здесь и нам, и налоговой милиции тоже нужна помощь иностранных коллег, чтобы избежать ненужных ошибок», - отметил Валерий Геец.

О намерении помочь Украине уже заявила Любовь Швецова, начальник финансовой полиции Латвии. В этой стране нулевая декларация граждан была реализована весной 2012 года.

Конференция «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями» проходит с 31 мая по 1 июня в г. Ирпень (Киевская область).

Для взаимного обмена опытом в Украину приехали представители налоговых/фискальных полиций из Бельгии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши и т.д.. Также конференцию посетили представители Европола.

Основная цель конференции - определение единого подхода к формированию современной системы противодействия экономической преступности.