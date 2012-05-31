Россия внимательно следит за работой украинской налоговой - депутат Госдумы

Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Илья Костунов во время Международной конференции «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями», которая проходит в эти дни в Ирпене (Киевская область).

«Сегодня в России функции финансового надзора распределены между различными ведомствами, что на мой взгляд, не очень эффективно. Говоря образно, у нас есть те, кто отвечает за рукав, есть те, кто отвечает за пуговицу, а за пиджак в целом никто не отвечает, - рассказал во время общения с журналистами Илья Костунов. - Поэтому мы приветствуем и внимательно следим за теми процессами, которые происходят сейчас в Украине. Сегодня вы делаете прыжок и приближаетесь к тем стандартам, которые Россия хочет достичь лишь в 2015 году ».

По словам Ильи Костунова, главное, чтобы выстраивались доверительные отношения между бизнесом и государством. «Те реформы, которые я на примере налоговой милиции вижу в Украине, мне нравятся», - добавил депутат Госдумы.

Конференция «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями» происходит с 31 мая по 1 июня в г. Ирпень (Киевская область).

Для взаимного обмена опытом в Украину приехали представители налоговых / фискальных полиций из Бельгии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши и т.д.. Также конференцию посетили представители Европола.

Основная цель конференции - определение единого подхода к формированию современной системы противодействия экономической преступности.