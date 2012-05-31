Россия внимательно следит за работой украинской налоговой - депутат Госдумы
В ходе обсуждения реформы собственной системы правоохранительных органов Российская Федерация внимательно следит за работой украинской налоговой милиции.
Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Илья Костунов во время Международной конференции «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями», которая проходит в эти дни в Ирпене (Киевская область).
«Сегодня в России функции финансового надзора распределены между различными ведомствами, что на мой взгляд, не очень эффективно. Говоря образно, у нас есть те, кто отвечает за рукав, есть те, кто отвечает за пуговицу, а за пиджак в целом никто не отвечает, - рассказал во время общения с журналистами Илья Костунов. - Поэтому мы приветствуем и внимательно следим за теми процессами, которые происходят сейчас в Украине. Сегодня вы делаете прыжок и приближаетесь к тем стандартам, которые Россия хочет достичь лишь в 2015 году ».
По словам Ильи Костунова, главное, чтобы выстраивались доверительные отношения между бизнесом и государством. «Те реформы, которые я на примере налоговой милиции вижу в Украине, мне нравятся», - добавил депутат Госдумы.
Конференция «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями» происходит с 31 мая по 1 июня в г. Ирпень (Киевская область).
Для взаимного обмена опытом в Украину приехали представители налоговых / фискальных полиций из Бельгии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши и т.д.. Также конференцию посетили представители Европола.
Основная цель конференции - определение единого подхода к формированию современной системы противодействия экономической преступности.