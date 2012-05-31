Одесса может потерять Приморский бульвар и Потемкинскую лестницу

«Приморский бульвар находится в опасной зоне — оползневой. Строители, которые создавали бульвар и Потемкинскую, для того чтобы избежать разрушения от оползня, укрепили комплекс специальными сооружениями для дренажа и проветривания опорных конструкций. Однако со временем эта страховка начала рушиться, — рассказала «Сегодня» одесский архитектор Ирина Опрятова.

Специалисты, которые обследовали подпорные конструкции, утверждают, что на отдельных участках опорные конструкции разрушены на 80 процентов.

Согласно тексту заключения экспертов, оползневой процесс может угрожать всей верхней террасе Приморского бульвара.

Архитекторы давно создали проект укрепления подпорных конструкций бульвара и воссоздания в первоначальном облике известного рыбного ресторана. А в 2005 году даже нашлась компания-инвестор, которая получила в аренду территорию Лунного парка вместе с рестораном и пообещала благоустроить парк и укрепить опорные конструкции. Но кризис 2008 года разрушил планы инвесторов.

Местные же СМИ ранее сообщали о том, что на участке склонов под Приморским бульваром, от Потемкинской лестницы до Воронцовского дворца, снесли старую подпорную стену из ракушечника и заменили ее на монолитный железобетон.